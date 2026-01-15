В Ижевске вместо трамваев на участке Огнеупорная—Центр вновь вывели автобусы

«ИжГЭТ» продолжает ремонтные работы на высоковольтном кабеле тяговой подстанции, повреждение которого привело к остановке движения трамваев №1, 5, 9, 12 от улиц Московской и Огнеупорной до Центра утром 14 января. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ» Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ» Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ» Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ»

«Процесс восстановления осложнен тем, что были выявлены еще два повреждения кабеля. Все три повреждения возникли в результате удара по кабелю во время проведения работ сторонней организацией с использованием метода горизонтально-направленного бурения»,— говорится в сообщении.

Наличие нескольких повреждений увеличивает время восстановления. На данный момент информации о сроках возобновления движения трамваев нет.

Вечером 15 января вместо трамваев вывели автобусы. Они следуют по таким маршрутам:

Первый маршрут: улица Московская — улица Гагарина — улица Магистральная — улица К. Маркса — улица К. Либкнехта — улица М. Горького — Центр, где находится остановка автобуса №40. В обратном направлении транспорт пойдет из Центра сразу на улицу Карла Маркса.

На маршрутных указателях автобуса будет написано «Московская — Центр». Оплата проезда либо через валидаторы, либо наличными.

Второй маршрут: База строймеханизации — улица Гагарина и обратно. Автобус будет курсировать от Базы строймеханизации с 15:30 до 19:08, от ул. Гагарина с 15:36 до 18:44. На его указателях будет написано: «Вместо трамвая. База строймеханизации – ул. Гагарина». Проезд на маршруте будет бесплатным.

Напомним, движение трамваев было остановлено 14 января в 09:45. Сторонняя организация проводила земляные работы, во время которых был поврежден основной и резервный кабели тяговой подстанции №19. Это привело к отключению объекта и напряжения контактной сети. Утром 15 января вместо трамваев выходили автобусы. Специалисты службы энергохозяйства работают в круглосуточном режиме.