В Дагестане достраивают солнечную электростанцию за 6,7 млрд рублей

В Ногайском районе Дагестана завершается возведение солнечной электростанции мощностью 60 МВт стоимостью 6,7 млрд руб., запуск которой запланирован на конец первого квартала 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Данилкин Фото: Роман Данилкин

По информации ведомства, проект реализует «Юнигрин Энерджи» в рамках соглашения с правительством республики. На площадке завершено возведение повышающей подстанции 110 кВ и установка трекерных систем. Продолжается монтаж фотоэлектрических модулей.

«Станция обеспечит годовую выработку около 100 млн кВт/ч электроэнергии. После запуска объект создаст 21 постоянное рабочее место, на этапе возведения задействовано 100 временных сотрудников. Проект принесет существенные налоговые поступления в бюджеты всех уровней»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко