Тамбовчанка выиграла в лотерею 5 млн рублей

Жительница Тамбовской области выиграла суперприз в размере 5 млн руб. в онлайн-лотерее «Большая 8». Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи», бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Тамбовчанка сначала купила только один лотерейный билет, который также оказался выигрышным. На счастливый тираж она приобрела еще три — среди них был билет с суперпризом. Как отметили в пресс-службе, в этот день у победительницы чесалась левая рука, что, по народным приметам, предвещает прибыль. На полученные деньги она планирует сделать ремонт в квартире и купить автомобиль.

Примечательно, что это уже второй крупный успех жительницы региона: в первый раз она выиграла 1 млн руб. в лотерее «Мечталлион» от «Национальной лотереи».

В прошлом году 1 января тамбовчанин выиграл в лотерею 1 млн руб.

Кабира Гасанова