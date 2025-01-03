1 января житель Тамбовской области выиграл миллион в лотерею

В первый день 2025 года житель Тамбовской области выиграл 1 млн руб. в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион». Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В тираже №119 было разыграно более 1 млрд руб. Миллионерами стали 42 участника из 25 регионов России, в том числе житель ХМАО — Югры, который выиграл суперприз лотереи: более 147 млн руб.

По данным «Национальной лотереи», с осени 2022 года количество победителей-миллионеров из Тамбовской области превысило десять человек.

Юрий Голубь