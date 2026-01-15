FIS на 1,5 года отстранила норвежских тренеров за манипуляции с экипировкой

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) завершила расследование в отношении норвежского тренера Магнуса Бревика, его ассистента Томаса Лоббена и сервисмена Адриана Ливельтена. Их дисквалифицировали из-за предполагаемой причастности к незаконным манипуляциям с экипировкой на чемпионате мира 2025 года.

Срок отстранения составляет 18 месяцев за вычетом отбытого срока временной дисквалификации с марта 2025 года. Также специалистов оштрафовали на 5 тыс. швейцарских франков.

Весной 2025 года за манипуляции с экипировкой были дисквалифицированы олимпийские чемпионы по прыжкам с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак. В паховой области их костюмов для улучшения аэродинамических характеристик была вшита армированная нить. Вину за инцидент взял на себя Ян-Эрик Ольбу — директор отдела по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

После обращения федераций Австрии, Польши и Словении сборная Норвегии была отстранена от участия в командных соревнованиях на чемпионате мира. Дисквалификация спортсменов завершилась в апреле, по окончании соревновательного сезона.

Таисия Орлова