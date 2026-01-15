СК начал расследование смерти задержанного в отделе полиции Новошахтинска

Следственным отделом по городу Новошахтинск СУ СК РФ по Ростовской области началась процессуальная проверка в связи с поступившим сообщением о смерти задержанного в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, фигурант был доставлен в отдел по подозрением в совершении преступления. Находясь в здании полиции, ему резко стало плохо. Прибывшие на место медики не смогли его реанимировать.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, присутствовавшие в отделе, и медицинские работники. Для установления причины смерти назначен комплекс судебных экспертиз.

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн