Первый участок Рублево-Архангельской линии метро в Москве запустят в этом году

Мэр столицы Сергей Собянин дал старт строительству тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии московского метро. Тоннель свяжет станции «Серебряный Бор» (проектное название — «Живописная») и «Строгино». Первый участок линии между станциями «Деловой центр» и «Бульвар Генерала Карбышева» планируется запустить в этом году.

Диаметр тоннеля составит 10 м, длина — 3,34 км. Господин Собянин рассказал, что начинается строительство самого сложного участка. «Проходим почти 2 км под водой, под Москвой-рекой и Большим Строгинским заливом: здесь, в Серебряном Бору, заходим большим щитом, подныриваем на глубину 44 м и дальше, больше, чем через 3 км, выходим уже в Строгино»,— уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

Строительство новой линии метро до Рублево-Архангельского должны закончить в 2027 году. По словам мэра, работы идут по плану, «даже с небольшим опережением».

Рублево-Архангельская ветка метро в длину достигает 27,6 км, она включает 12 станций. Линия пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск. Она будет включать пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро (БКЛ). Первые две станции ветки «Деловой центр» и «Шелепиха» были открыты в 2018 году в составе БКЛ.

О планах развития метро в Москве — в материале «Ъ» «Подземка идет на юг и запад».