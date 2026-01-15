Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аварийное отключение отопления произошло в Новороссийске

Из-за дефекта на трубопроводе ряд домов на улице Энгельса в Новороссийске остался без теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дефект был обнаружен на ул. Шевченко, 13. По данным «АТЭК», в настоящее время на участке находится аварийная бригада и необходимая техника, проводятся восстановительные работы. С 14:00 подача отопления приостановлена по следующим адресам:

  • ул. Энгельса, 60
  • ул. Энгельса, 66
  • ул. Энгельса, 70
  • ул. Энгельса, 71
  • ул. Энгельса, 72
  • ул. Энгельса, 74

Также без отопления находится коррекционный детский дом на ул. Энгельса, 68.

Согласно сведениям ресурсоснабжающей организации, восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 20:30, после чего специалисты осуществят запуск ЦТП и набор температурных параметров.

София Моисеенко

Новости компаний Все