Аварийное отключение отопления произошло в Новороссийске
Из-за дефекта на трубопроводе ряд домов на улице Энгельса в Новороссийске остался без теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Дефект был обнаружен на ул. Шевченко, 13. По данным «АТЭК», в настоящее время на участке находится аварийная бригада и необходимая техника, проводятся восстановительные работы. С 14:00 подача отопления приостановлена по следующим адресам:
- ул. Энгельса, 60
- ул. Энгельса, 66
- ул. Энгельса, 70
- ул. Энгельса, 71
- ул. Энгельса, 72
- ул. Энгельса, 74
Также без отопления находится коррекционный детский дом на ул. Энгельса, 68.
Согласно сведениям ресурсоснабжающей организации, восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 20:30, после чего специалисты осуществят запуск ЦТП и набор температурных параметров.