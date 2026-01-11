БПЛА ижевского производства поступил на вооружение курских спасателей

Ижевский производитель беспилотников Zala поставил дрон беспилотного типа Zarya-1 ГУ МЧС по Курской области. Специалисты ведомства прошли обучение и готовятся к эксплуатации БПЛА в оперативных условиях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба ZALA

«Аппарат, созданный специально для задач спасательных служб, предназначен для непрерывного мониторинга и разведки в любое время суток. Он оснащен современной оптико-электронной системой с высококачественной видеокамерой и тепловизором, что позволяет вести наблюдение в сложных погодных условиях и в ночное время»,— говорится в сообщении.

Беспилотный комплекс может передавать данные на расстояние более 30 км в режиме реального времени. Скорость БПЛА — до 100 км/ч. В ведомстве отметили, что дрон позволит увеличить площадь обследуемой территории и оперативно передавать координаты зон ЧС для поисково-спасательных операций. Беспилотник дополнит вертолетный комплекс.

Напомним, в конце декабря беспилотные системы Zala были поставлены на Антарктиду для участия в рамках 71-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) на станции «Мирный». Операторы из Ижевска по каналу ретрансляции подключились к управлению системами для мониторинга окружающей среды на потенциально опасных участках и для наблюдения за колониями пингвинов.

