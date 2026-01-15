Избрана мера пресечения врачу роддома в Новокузнецке по делу о смерти младенцев

Центральный райсуд Новокузнецка в Кемеровской области 15 января не стал арестовывать и. о. заведующего отделением акушерского стационара №1 ГАУЗ «Новокузнецкая государственная клиническая больница №1» Алексея Эмиха. Он был освобожден из зала суда под запрет определенных действий, сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И. о. завотделением акушерского стационара Новокузнецкой клинической больницы №1 Алексей Эмих

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ И. о. завотделением акушерского стационара Новокузнецкой клинической больницы №1 Алексей Эмих

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На заседании рассматривалась мера пресечения. Алексея Эмиха задержали по уголовному делу о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей (ч. 3 ст. 109). И. о. завотделением вину не признал. На аресте настаивал СКР, прокуратура предлагала назначить домашний арест.

Напомним, в новогодние праздники в этой больнице скончались девять новорожденных. В ходе расследования уголовного дела был также задержан главврач больницы Виталий Херасков.

Валентин Романов