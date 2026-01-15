Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пресс-секретарем губернатора Ростовской области назначена Елена Борисова

Новым пресс-секретарем губернатора Ростовской области назначена Елена Борисова. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Ранее госпожа Борисова работала с главой региона в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Госкорпорации Ростех.

Покинувшая пост Ирина Четвертакова с 1999 года работала пресс-секретарем трех губернаторов: Владимира Чуба, Василия Голубева и Юрия Слюсаря.

Наталья Белоштейн

