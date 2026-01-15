Экспорт российской продукции АПК сократился на 8%

Россия в январе–ноябре экспортировала продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на $39,1 млрд. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ФТС.

Основные экспортные продукты российского АПК — масложировая продукция, рыба и морепродукты, зерновые и зернобобовые культуры. Импорт сельхозпродукции увеличился за 11 месяцев на 14%, до $38,9 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли России уменьшилось за январь–ноябрь на 10,5% год к году, до $124,7 млрд. Экспорт товаров из России снизился в годовом выражении на 5,3%, до $373,7 млрд. Импорт уменьшился на 2,4%, до $249 млрд.

Об экспорте сельхозпродукции из России — в материале «Ъ» «Зерно собирают в дорогу».