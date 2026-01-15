Резкое похолодание придет в Нижегородскую область 16-18 января

В ближайшие дни в Нижегородскую область придет антициклон, который принесет резкое похолодание и ясную погоду. Среднесуточная температура воздуха 16-18 января будет ниже климатической нормы на 5-11°С, рассказала «Ъ-Приволжье» начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Ольга Мокеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«В самую холодную ночь на 17 января прогнозируется -23…-28°С. По южным и юго-восточным районам области при прояснениях, особенно в низких местах, столбики термометров опустятся даже к отметке -30°С. Но интенсивные морозы быстро ослабеют уже к 20-м числам января»,— сказала метеоролог.

По данным УГМС, в Нижнем Новгороде в пятницу, 16 января, ожидается -18°С ночью и -16°С днем. В субботу похолодает до -23°С ночью и -18°С днем. 18 января потеплеет до -9°С, а в начале следующей недели — до -4°С.

Елена Ковалева