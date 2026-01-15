«Рекордных показателей пока не достигли»

В первые десять дней 2026 года в большинстве районов Нижегородской области выпала месячная норма январских осадков. По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»), сильные снегопады с высотой снега на полях 35-50 см вызвал Средиземноморский циклон. Когда в Нижегородской области был установлен рекорд по максимальной высоте снежного покрова и как скоро закончатся снегопады, рассказала «Ъ-Приволжье» начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева

Фото: личный архив Ольги Мокеевой Начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева

— Циклоны, подобные тому, который пришел в Нижегородскую область в начале января, формируются в южных широтах над Средиземным и Черным морями. Пришедший циклон был насыщен большим количеством влаги. Атмосферные фронты этого циклона носили волновой характер и формировали на каждой волне свои частные циклоны. Поэтому снегопады затянулись.

Однако пока рекордных показателей количество осадков не достигло. Очень сильным снегом считается, если за 12 часов выпадает 20 мм снега и более. Таких объемов в этом месяце не было — были просто сильные снегопады до 12 мм. Неблагоприятными считаются осадки от 5 до 19 мм. Для середины января вообще редко характерно максимальное количество осадков. Рекорды по высоте снежного покрова чаще всего фиксируются в конце февраля или начале марта. Например, в конце февраля 2021 года максимальная в XXI веке высота снежного покрова в нагорной части Нижнего Новгорода достигла почти 90 см осадков. Но и этот показатель не побил рекорда зимы 1901-1902 года — 110 см.

Сейчас в наших широтах отмечается интенсивный рост атмосферного давления. На территорию Нижегородской области придет антициклон, который принесет резкое похолодание и ясную погоду. Выпущено предупреждение, что 16-18 января среднесуточная температура воздуха резко понизится ниже климатической нормы на 5-11°С. В самую холодную ночь на 17 января прогнозируется -23…-28°С. По южным и юго-восточным районам области при прояснениях, особенно в низких местах, столбики термометров опустятся даже к отметке -30°С. Но интенсивные морозы быстро ослабеют уже к 20-м числам января.

В XXI веке ярко проявляются глобальные изменения климата. Теплая погода долго нас не покидала, как это было в 2025 году. Однако Нижегородская область все еще остается в умеренно-континентальном климате. И пусть холода чаще всего сдвигаются на январь-начало февраля, на фоне ультраполярных вторжений и низких температур, пока нельзя говорить о смене климата на континентальный или морской. До этого еще не дошло, хотя изменения серьезные.

Записала Анастасия Титова