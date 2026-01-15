В Северной Осетии выделят 48,4 млн рублей на подготовку аграриев

В Северной Осетии в 2026 году выделят 48,4 млн руб. на подготовку специалистов агропромышленного комплекса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации ведомства, финансирование осуществляется в рамках регионального проекта «Кадры в АПК», который действует с 2025 года как часть национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«В минувшем году республика оснастила высокотехнологичным оборудованием семь агротехнологических классов, планируется техническое переоснащение еще семи классов в 2026 году. На эти мероприятия выделено 31,5 млн руб. Оставшиеся средства направят на поощрение педагогов, работающих в данном направлении»,— говорится в сообщении.

«Национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" нацелен на решение стратегических задач по повышению привлекательности аграрных профессий, привлечению талантливой молодежи и обеспечению высокого качества профессиональной подготовки будущих специалистов»,— отметил министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

Валентина Любашенко