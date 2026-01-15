«Экосфера» без торгов получила 350 млн на захоронение отходов под Воронежем

Воронежский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — АО «Экотехнологии» — заключил договор на размещение ТКО на семилукском полигоне в течение 2026 года. Стоимость контракта составляет 350 млн руб. Закупка проходила у единственного поставщика — ООО «Экосфера», эксплуатирующего полигон. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Экосфера» работает с 2007 года, специализируясь на сборе и переработке отходов. Уставный капитал предприятия составляет 12,5 тыс. руб. Генеральным директором с ноября 2021-го является Андрей Лазарев. Компания принадлежит двум юридическим лицам — по 50% владеют ООО «Экокомфорт» (конечный бенефициар — арабская компания из ОАЭ «Типарком ди-эм-си-си») и ООО «Активинвест» Ольги Бовыкиной, доля которого находится под обременением. Выручка «Экосферы» в 2024 году составила 2 млрд руб., а чистая прибыль — 38 млн руб.

По договору подрядчик обязуется производить прием ТКО ежедневно, включая выходные и праздничные дни, а также вести автоматизированный учет объема оказанных услуг. Приказом департамента (сейчас — министерства) государственного регулирования тарифов Воронежской области от 16 ноября 2022-го для ООО «Экосфера» закреплены предельные тарифы на захоронение ТКО на период 2023–2027 годов. В первом полугодии 2026-го (с учетом НДС 20%) они составляют 76,21 руб. (без НДС) и 91,45 руб. (с НДС). Во втором — 76,87 руб. и 92,24 руб. соответственно. В договоре ссылка идет именно на этот документ, однако отмечается, что в случае изменения тарифов органами местного самоуправления оно будет действовать с даты, указанной в нормативном акте.

В январе 2025 года АО «Экотехнологии» провело аналогичную закупку. Стоимость контракта в тот раз также составила 350 млн руб.

Вчера «Ъ-Черноземье» также сообщил, что Российский экологический оператор направит 3,8 млрд руб. на строительство комплекса по обработке твердых коммунальных отходов в Тамбовской области. Речь идет об экотехнопарке «Центральный», проектная мощность которого составит 260 тыс. т отходов в год.

Денис Данилов