Уборка дорого дается

Средняя зарплата дворников в Москве выросла почти до 100 тыс. руб. Ценник поднялся на фоне снегопадов в новогодние праздники, очистка снега подорожала как у частных уборщиков, так и у подрядчиков для управляющих компаний. При этом самих дворников в столице по-прежнему не хватает, сообщили “Ъ FM” эксперты из сферы коммунальных служб. Во сколько обходится уборка снега в Москве? Выяснял Александр Мезенцев.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С начала января спрос на уборку снега вырос почти в 2,5 раза. А число таких вакансий на агрегаторах увеличилось на 130% по сравнению с 2025-м, сообщили “Ъ FM” в сервисе «Авито Работа». В среднем дворникам стали предлагать 92 тыс. руб. в месяц. А на пике снегопадов надбавки доходили до 15%, зачастую приходилось работать сверхурочно. Некоторые из-за выросшей зарплаты сами стали брать дополнительные часы, говорит представитель «Авито Работа» Екатерина Архипова: «Соискатели стали чаще откликаться, интересоваться такими вакансиями. Количество откликов возросло более чем в два раза. В период пиковых нагрузок работодатели готовы дополнительно повышать выплаты за счет сверхурочных смен, работы в выходные дни».

Из-за рекордных снегопадов высота сугробов в Москве дошла до 59 см, сообщает центр «Фобос». На пике непогоды столичные власти привлекали больше 145 тыс. человек и 15 тыс. единиц техники. Но столица все еще испытывает дефицит дворников, говорит исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина: «Спрос на дворников и специалистов, которые работают в ЖКХ, есть каждый день, и он не зависит от циклона. Москвичи почему-то не хотят работать, их зарплата не устраивает. И дефицит кадров всегда был и остается, поэтому ждем новые технологии — обогреваемые крыши, которые не надо будет чистить, и физический труд станет минимальным».

На этом фоне в комитете Госдумы по ЖКХ напомнили об ответственности за плохую уборку снега. Управляющим компаниям грозит штраф в 300 тыс. руб., если крыши, дворы и парковки рядом с домами не будут расчищены. Затраты на дворников и технику в новогодние праздники существенно выросли, говорит Вера Москвина. При этом итоговую цену за уборку подсчитать пока трудно: «Мы не понимаем, какой объем работы выполнялся. А дворников все зависит от объема. Например, есть конкретный квадрат во дворе. Он стоит, допустим, 30 тыс. руб. Во время снегопада он убрал не один квадрат, а 10. Соответственно, стоимость трудозатрат должна возрасти в 10 раз. Другое дело, где управляющие компании возьмут на это деньги. И по технике затратно, и по горюче-смазочным материалам, и по человеческому ресурсу. А вы знаете, сколько дворников ушло за время снегопада на больничные? Помашите-ка лопатой два-три часа, я на вас посмотрю. А они работали по восемь часов».

Частные уборщики снега также подняли цены. В сервисах по поиску услуг шестичасовая очистка крыши обойдется в 3-4 тыс. руб. Некоторые высчитывают стоимость за квадратный метр — в среднем по 100 руб. Уже вывоз снега владельцы спецтехники оценивают в кубометрах. И частные компании увеличили ценник, рассказали “Ъ FM” представители рынка: «Когда снегопад, то стоимость услуг всегда завышена. В прошлую зиму снега практически не было. Сейчас цены, конечно, изменились, но у всех примерно одинаковый прайс-лист. У нас все зависит от объема контейнеров. Минимальный — 8 куб. м — 7 тыс. руб. Это если наличный расчет. Безналичный — 9,5 тыс. руб., так как в сумму включен НДС. Мы вывозим контейнерами, самосвалов у нас нет, поэтому процесс занимает немало времени».

К началу недели коммунальщики вывезли из Москвы почти 1 млн куб. м снега. А с 12 января в столице выпало еще 12 см осадков.

Леонид Пастернак