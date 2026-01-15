Нижегородцев предупредили об опасности крещенских купаний

Резкие перепады температуры, которым подвергает себя человек во время крещенских купаний, могут вызвать обострение существующих заболеваний и ухудшение общего состояния здоровья. Об этом сообщила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По ее словам, люди с сердечно-сосудистыми, дыхательными или нервными патологиями при погружении в холодную воду подвергают себя особой опасности. Также лучше воздержаться от участия в таких мероприятиях беременным женщинам, кормящим матерям, пожилым людям и детям до семи лет.

Решение об участии в купаниях следует принимать только после консультации с врачом, который сможет оценить риски исходя из индивидуальных особенностей организма.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области для крещенских купаний подготовили 66 купелей.