В Нижегородской области подготовили 66 мест для крещенских купаний в 2026 году

Для крещенских купаний в Нижегородской области в 2026 году подготовили 66 купелей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Во всех точках будут дежурить сотрудники МЧС и других экстренных служб.

Купели подготовлены в Арзамасе, Выксе, Дзержинске, Первомайске, Чкаловске, Шахунье, на Бору, в Богородском, Большеболдинском, Большемурашкинском, Вадском, Варнавинском, Вачском, Володарском, Воротынском, Воскресенском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Княгининском, Краснобаковском, Краснооктябрьском, Лысковском, Навашинском, Павловском, Семеновском, Сергачском, Сеченовском, Сосновском, Спасском, Тоншаевском, Уренском, Шарангском и Шатковском округах.

В Нижнем Новгороде подготовлено семь купелей: в парковом пруду на улице героя Смирнова (Автозаводский район); на Силикатном озере (Ленинский район), в парковом пруду около стадиона «Труд» (Сормовский район); на втором озере Щелоковского хутора (Советский район); на небрежной Гребного канала (Нижегородский район); на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира (деревня Сартаково Новинского сельсовета); в Лукерьинском пруду (Кстовский район).

Галина Шамберина