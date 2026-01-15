В Дагестане осудили глав строительных компаний за хищение 260 млн рублей

Каспийский городской суд Дагестана приговорил трех руководителей строительных компаний к срокам от пяти до восьми лет колонии за особо крупное мошенничество. Их обвинили в хищении более 260 млн руб., выделенных на строительство социальных объектов — школ в Каспийске и очистных сооружений в Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководитель ООО «Основа» получил семь лет колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб., директор НПО «Плодоовощналадка» — восемь лет и штраф 700 тыс. руб., глава ООО «Дагстройсервис» — пять лет и штраф 300 тыс. руб. Суд также удовлетворил гражданский иск правительства республики о взыскании причиненного преступлением ущерба.

Следствием установлено, что преступная группа действовала в сговоре с подконтрольным ГАУ «Республиканский центр по сейсмической безопасности» с 2015 года. Участники схемы завышали стоимость госконтрактов и вносили ложные данные в акты выполненных работ. В результате с 2016 по 2018 год было похищено более 260 млн руб.

Приговор в законную силу еще не вступил.