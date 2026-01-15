FIFA получила свыше 500 млн заявок на билеты на чемпионат мира-2026

Международная федерация футбола (FIFA) отчиталась о спросе на билеты на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Пресс-служба организации сообщила о получении 500 млн заявок.

Учитываются только заявки, полученные головной структурой в ходе второго этапа продаж, продолжавшегося 33 дня, с 11 декабря по 13 января. В его рамках реализуется большая часть билетов. В релизе отмечается, что «заявки поступали от болельщиков из всех 211 стран или территорий-членов FIFA».

Таким образом, в FIFA заявили о «новом рекорде спроса в истории мирового спорта», не уточнив, правда, какой именно рекорд был побит. Между тем из отчетов о продажах билетов на катарское мировое первенство четырехлетней давности следует, что организация получила около 23,5 млн заявок во время второй фазы, прошедшей, как и завершившаяся 13 января, уже после жеребьевки соответствующего турнира. При этом доступными для покупки были около 2 млн билетов на чемпионат мира-2022. На грядущем турнире — первом после масштабной реформы, увеличившей число участников с 32 до 48 — этот показатель, по словам президента FIFA Джанни Инфантино, составит «от 6 до 7 млн».

Основная масса претендентов на получение билетов — граждане стран-хозяек, а также Германии, Англии, Бразилии, Испании, Португалии, Аргентины и Колумбии. Самым популярным матчем стала встреча группового этапа между сборными Колумбии и Португалии, которая пройдет 27 июня в Майами. Финальная игра в этом перечне заняла третье место, матч открытия — четвертое.

Арнольд Кабанов