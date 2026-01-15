В Глазове следователи начали проверку после наезда поезда на двух человек
Центральное МСУТ СКР начало проверку на нарушение правил безопасности (ст. 263 УК) после того, как поезд сбил двух человек на железнодорожной стадии в Глазове. Женщина погибла на месте, мужчина госпитализирован. Об этом сообщили в ведомстве. Это произошло днем 14 января.
Кадры с камер наблюдения компании «Гарант Глазов» опубликовал местный Telegram канал «Жизнь Глазова и севера Удмуртии». Пострадавшие переходили железнодорожные пути через переход. Машинист начал экстренное торможение, но это не помогло. МСУТ устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, это второй подобный случай в Удмуртии последнее время. 31 декабря на перегоне Кичево—Бугрыш в Сарапульском районе пассажирский поезд сбил двух человек. 40-летний мужчина погиб на месте, 29-летнюю женщину госпитализировали.