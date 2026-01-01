Поезд сбил двух человек на железнодорожных путях в Удмуртии, один из них погиб

Пассажирский поезд сбил двух человек на перегоне Кичево—Бугрыш в Сарапульском районе Удмуртии 31 декабря около 21:00. Мужчина 1985 года рождения скончался от полученных травм на месте аварии, женщина 1996 года рождения госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике после планового совещания в Центре управления в кризисных ситуациях ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

«В период с 29 декабря по 1 января чрезвычайных ситуаций и происшествий, имеющих общественный резонанс в республике, не произошло. На объектах проведения новогодних мероприятий пожаров и происшествий не допущено»,— сказал начальник ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев.

С 31 декабря по 1 января произошло семь пожаров. Два человека погибли. В деревне Прохорово в Красногорском районе горел дом на 36 кв. м. Скончался мужчина 1961 года рождения. В СНТ «Наука» сгорел садовый дом на 96 кв. м. Погиб мужчина 1992 года рождения. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествий.

«По данным минздрава республики, граждане с травмами, полученными в результате нарушения правил применения пиротехнических изделий, в новогоднюю ночь в медицинские учреждения не обращались»,— говорится в сообщении. Обморожение получил один человек: мужчина 1987 года рождения в пьяном виде уснул на улице возле дома. Пострадавший госпитализирован.