Медведев прокомментировал новое уголовное дело Юлии Тимошенко

Игра «без крупных козырей» против депутата Верховной рады Украины Юлии Тимошенко обычно ведет к «кровавому майдану» или к «позорному бегству» с территории Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения о новом уголовном преследовании в отношении украинского политика.

Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

По мнению господина Медведева, обвинения в адрес госпожи Тимошенко в подкупе голосов в украинском парламенте связаны с «зачисткой конкурентов» президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем посте в мессенджере он предположил, что ее партия «Батькивщина» решила вернуть себе политическую власть, но в итоге «битой оказалась замусоленная карта дамы с косой».

14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало запись предполагаемого разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады, в котором обсуждается оплата за голосование. Госпожа Тимошенко отвергла обвинения.