С начала 2026 года на Ставрополье подорожало топливо

В Ставропольском крае в начале 2026 года подорожали все виды топливо: дизель и основные марки бензина. Об этом свидетельствуют данные Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цена на дизельное топливо составила 73 руб. за литр, что на 1,38% дороже предыдущего периода. Бензин в среднем стоит 66 руб. за литр. Прирост составил 1,16%.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,09% до 63 руб. за литр. Средняя стоимость бензина АИ-98 и выше составила 92 руб. За неделю цена поднялась на 1,79%.

Мария Хоперская