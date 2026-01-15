В больницах остаются девять пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах

После атаки ВСУ на Хорлы Херсонской области помощь потребовалась 32 жителям, заявил губернатор области Владимир Сальдо. По его словам, в больницах остаются девять пострадавших.

Губернатор рассказал ТАСС, что многие пострадавшие не обращались за помощью, потому что ранения «можно было устранить в обычных, бытовых условиях». Он уточнил, что один из раненых детей находится на лечении в Москве, остальные пострадавшие — в крымских больницах.

Атака произошла в ночь на 1 января. ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря, сообщал Владимир Сальдо. В результате погибли 29 человек, пострадали не менее 60. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.