Пассажиропоток аэропорта Томска по итогам 2025 года сократился на 4%

По итогам 2025 года пассажиропоток международного аэропорта Томска снизился на 4% по сравнению с 2024 годом. Всего перевезено 627,4 тыс. человек (в 2024 году — 653 тыс. человек, что на 9% больше, чем годом ранее), сообщает пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

Всего выполнено 3,1 тыс. самолетовылетов. В числе наиболее популярных направлений перечислены — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Казань.

В октябре прошлого года руководство авиакомплекса основной причиной снижения пассажиропотока называло сокращение программ перевозчиками в зимний период на фоне низкого спроса.

В конце августа 2024-го в аэропорту Томска был запущен новый терминал. Инвестиции в проект составили 3,5 млрд руб. Площадь объекта — 6,8 тыс. кв. м. Пропускная способность — 400 пассажиров в час, или 1 млн человек в год.

Томским аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт "Томск"», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с восемью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны.

Лолита Белова