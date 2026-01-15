Росприроднадзор взыскивает 177 млн рублей с дагестанского щебеночного завода

Арбитражный суд Республики Дагестан рассматривает дело по заявлению Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Талгиспецстрой» о взыскании 177,1 млн руб. за причиненный экологический ущерб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Природоохранное ведомство требует компенсации вреда, нанесенного почвам при добыче бутового камня за границами лицензионного участка.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Талгиспецстрой» зарегистрировано в 2008 году в городе Махачкала (Республика Дагестан). Основной вид деятельности предприятия — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредители компании — Рамазан Ибнухажаров, Айханум Ибнухажарова и Магомед Магомедов. Выручка компании за 2023 год составила 42,1 млн руб., прибыль — 574 тыс. руб.

К участию в деле привлечены третьи лица: комитет по лесному хозяйству Дагестана, Махачкалинское и Буйнакское лесничества, администрация Буйнакского района, а также филиал Центра лабораторно-аналитических и технических измерений по республике.

Ответчик «Талгиспецстрой» возражает против требований истца и просит суд отказать в удовлетворении иска. Следующее судебное заседание назначено на 3 февраля.

На сайте предприятия указано, что компания «Талгиспецстрой» завершила модернизацию щебеночного производства, увеличив выпуск до 210 тыс. кубометров в год. Предприятие планирует пустить новый завод мощностью до 40 тыс. кубометров в месяц при инвестициях 45 млн руб.



Щебеночное производство было пущено в 2013 году и за несколько лет заняло лидирующие позиции в республике по объемам и качеству выпускаемой продукции. Однако действующие мощности не покрывали потребности в щебне и не обеспечивали нужную фракцию для цементных заводов. Компания стала основным поставщиком щебня для нужд ЖКХ Махачкалы и двух цементных заводов республики.

