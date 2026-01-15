Средняя цена нового российского автомобиля выросла на 22% в 2025 году

По итогам 2025 года средняя стоимость нового отечественного автомобиля достигла в России 1,95 млн руб. За год сумма выросла на 22%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авто.ру Оценка».

Больше всего новые автомобили подорожали в Саратовской (+37%), Брянской (+22%) и Новгородской (+14%) областях. Наибольшее снижение стоимости зафиксировано в Нижегородской (–20%), Оренбургской (–19,5%) и Калужской (–18,2%) областях.

С начала 2026 года новые легковые автомобили подорожали в России в среднем на 1,5–3%. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» пояснили «Ъ», что рост цен связан с повышением НДС и увеличением ставок утилизационного сбора.

