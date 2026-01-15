Мирра Андреева сыграет с Дианой Шнайдер в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде

Россиянка Мирра Андреева обыграла австралийку Майю Джойнт в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500. Призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн.

Матч продлился 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:2, 6:0. Мирра Андреева занимает восьмое место в рейтинге WTA, Майя Джойнт — 32-е. В полуфинале россиянка сыграет против своей соотечественницы 23-й ракетки мира Дианы Шнайдер. В парном разряде теннисистки стали серебряными призерами Олимпиады 2024 года и выиграли турниры WTA в Брисбене и Майами (оба — в 2025 году).

Также за выход в финал поборются австралийка Кимберли Биррелл (107-я в рейтинге) и канадка Виктория Мбоко (17). Решающий матч турнира в Аделаиде пройдет 17 января.

Таисия Орлова