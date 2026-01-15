Зарубежные СМИ: Остается ли угроза нападения США на Иран?

США перебрасывают войска в Персидский залив на фоне эскалации отношений с Ираном. В ударную группу входит несколько кораблей и авианосец, сообщает телеканал NewsNation. Минувшей ночью Иран, где продолжаются антиправительственные протесты, закрывал воздушное пространство над страной. Ограничения касались всех внутренних рейсов. На этом фоне немецкая авиакомпания Lufthansa временно прекратила полеты в Иран и Ирак.14 января Пентагон рекомендовал некоторым сотрудникам покинуть американскую авиабазу Эль-Удэйд в Катаре. Об этом пишет Reuters. Иран предупреждал Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ о возможных ударах по базам США на их территории, если Вашингтон атакует Исламскую республику. Впрочем, накануне Дональд Трамп заявил об «очень хороших сигналах» из Ирана. Несмотря на смягчение риторики президента США, угроза нападения Вашингтона на Тегеран остается, пишут зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последними заявлениями Дональд Трамп дает понять, что пока Вашингтон воздерживается от нападения на Иран, пишет Bloomberg. Впрочем, до конца президент США не исключил военные действия в Исламской республике. Он лишь отметил, что дальше будет следить за развитием событий. В то же время переброска американских войск из базы в Катаре напоминает шаги, которые Вашингтон предпринял перед авиаударами по Ирану в июне. А новые угрозы Тегерану стали еще убедительными после январской операции США в Венесуэле. Аналитики Bloomberg заявляют, что потенциальными целями Пентагона внутри Ирана могут стать военные базы и заводы по производству ракет. Собеседники издания не исключают и целенаправленные убийства военных и политических деятелей.

США могут начать боевые действия уже в ближайшие сутки, сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников. Впрочем, масштабы и сроки операции остаются для источников агентства неясными. По их словам, нападение со стороны Вашингтона неизбежно, а администрация Трампа, намеренно действует непредсказуемо и держит всех в напряжении. Вместе с этим приостановлены прямые контакты между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом, говорят источники Reuters из Тегерана.

Кроме того, Пентагон перебрасывает на Ближний Восток авианосную ударную группу, отмечает издание NewsNation. Речь идет о зоне ответственности Центрального командования США, которая охватывает 21 страну. Среди них Египет, Ирак, Афганистан и непосредственно Иран. В группу входит авианосец «Авраам Линкольн», как минимум одна подводная лодка и несколько других кораблей. Переброска в регион, по данным издания, может занять около недели.

Неизвестно, присоединится ли к возможным атакам США Израиль. Такой вариант не исключает The Washington Post. Однако за несколько дней до начала протестов Тегеран и Иерусалим тайно договаривались о взаимном ненападении, пишет издание. Через российские каналы связи Израиль уведомил Иран, что не будет наносить удары по республике. То же самое пообещала иранская сторона. Впрочем, неясно, как протесты в Иране повлияли на позицию Иерусалима, и будут ли обе страны по-прежнему соблюдать свое частное соглашение.