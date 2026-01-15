Более 2,5 тыс. жителей Усолья-Сибирского остались без света из-за животного

Отключение электроснабжения у 2,5 тыс. жителей Усолья-Сибирского (Иркутская область) более чем на сутки в октябре прошлого года произошло из-за повреждения электроустановки. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, причиной возгорания тяговой подстанции стало попадание животного в электроустановку «вследствие непринятия надлежащих мер по ее содержанию». «Однако даже после аварийной ситуации эксплуатант (ОАО «РЖД» —прим. «Ъ-Сибирь») не принял меры к противопожарной защите подстанции»,— говорится в сообщении ведомства.

Начальнику Иркутской дистанции электроснабжения внесено представление. По решению суда юрлицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок). В качестве наказание компанию обязали выплатить штраф в 460 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», аварийное отключение электроэнергии в Усолье-Сибирском произошло 14 октября. В ГУ МЧС региона тогда сообщили, что в результате короткого замыкания под отключение попали 1150 частных жилых домов.

