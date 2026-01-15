В Красноармейске демонтируют арт-объект с историческим названием «Бальцер»

В городе Красноармейск Саратовской области будет демонтирован арт-объект «Бальцер» с историческим немецким названием населенного пункта, сообщила администрация Красноармейского района. Решение принято после обращений жителей и рассмотрено профильной комиссией.

Власти отмечали, что с инициативой убрать объект выступили в том числе участники СВО и их родственники. По их мнению, в нынешних условиях присутствие подобного арт-объекта в общественном пространстве неуместно, а центральная площадь должна быть местом «памяти, уважения и единения».

После демонтажа объект отправят на хранение. Вопрос о его дальнейшей судьбе будет рассмотрен отдельно с учетом мнения жителей и рекомендаций специалистов. Город был основан в 1765 году как немецкая колония Бальцер и в 1942 году переименован в Красноармейск.