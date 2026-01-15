В Оренбурге снят режим воздушных ограничений, аэропорт возобновил работу
В Оренбурге снят режим воздушных ограничений — план «Ковер». Аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На всей территории Оренбуржья объявлен отбой опасности атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что утром 15 января аэропорты Самары и Оренбурга временно не принимают и не отправляют рейсы из-за угрозы атаки беспилотников в Самарской и Оренбургской областях.