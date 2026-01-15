Небо над Самарой и Оренбургом закрыто
Аэропорты Самары и Оренбурга временно не принимают и не отправляют рейсы. Это связано с угрозой атаки вражеских беспилотников, сообщает Росавиация.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Угроза атаки БПЛА объявлена в Самарской области и Оренбуржье утром в четверг, 15 января. В Оренбургской области объявлен план «Ковер».
В самарском аэропорту Курумоч задерживается вылет четырех рейсов (в Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси и Хургаду).В аэропорту Оренбурга отложено отправление самолета в Москву.