В Каспийске вынесли приговор за мошенничество на 260 млн рублей

Каспийский городской суд Дагестана приговорил троих руководителей строительных компаний к срокам от 5 до 8 лет колонии. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за хищение свыше 260 млн руб. при возведении школ и очистных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2016 по 2018 год осужденные в сговоре с другими лицами похитили бюджетные средства, предоставив ложные данные о выполненных объемах работ. Они руководили подрядными компаниями, которые строили образовательные учреждения в Каспийске и очистные сооружения в Дербенте по государственным контрактам.

Суд назначил руководителям наказание в виде 5, 7 и 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, им присудили штрафы в размере 300, 500 и 700 тыс. руб. соответственно.

Суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Валентина Любашенко