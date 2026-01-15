В Каспийске вынесли приговор за мошенничество на 260 млн рублей
Каспийский городской суд Дагестана приговорил троих руководителей строительных компаний к срокам от 5 до 8 лет колонии. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за хищение свыше 260 млн руб. при возведении школ и очистных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что с 2016 по 2018 год осужденные в сговоре с другими лицами похитили бюджетные средства, предоставив ложные данные о выполненных объемах работ. Они руководили подрядными компаниями, которые строили образовательные учреждения в Каспийске и очистные сооружения в Дербенте по государственным контрактам.
Суд назначил руководителям наказание в виде 5, 7 и 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, им присудили штрафы в размере 300, 500 и 700 тыс. руб. соответственно.
Суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.