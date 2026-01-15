Яков Силин назначен исполняющим обязанности ректора УрГЭУ

Яков Силин, который возглавляет Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) с ноября 2015 года, назначен и.о. ректора вуза, следует из данных на сайте организации. Согласно положению университета о выборах ректора, в ближайшее время Министерство науки и высшего образования РФ должно объявить прием документов от кандидатов на пост главы вуза.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Яков Силин

Как следует из документа, претенденты на должность ректора должны иметь высшее образование, дополнительное образование (в области государственного и муниципального управления; управления персоналом; управления проектами; менеджмента и экономики), ученую степень, ученое звание, стаж научной или научно-педагогической работы не менее пять лет и не быть старше 65 лет. В мае 2025 года Якову Силину исполнилось 64 года.

Стать кандидатами на должность ректора смогут представители от ученого совета УрГЭУ, собрания коллективов структурных подразделений вуза и самовыдвиженцы. Их заявки рассмотрит конкурсная комиссия из числа работников университета и ученый совет. «Ученый совет утверждает список кандидатов на должность ректора. Комиссия направляет в Аттестационную комиссию Минобрнауки России документы кандидатов»,— говорится в положении. После согласования списка кандидатов объявляется дата проведения выборов ректора.

Главу вуза избирают работники и обучающиеся УрГЭУ, утвержденные в качестве делегатов конференции. В ходе нее кандидаты представляют программы по развитию вуза и отвечают на вопросы собравшихся. После завершения презентаций делегатам выдают бюллетени для тайного голосования. «Решение о выборах ректора является действительным, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции. Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов от числа делегатов»,— сказано в документе. По итогам выборов Министерство науки и высшего образования РФ заключает с победителем трудовой договор на пять лет.

УрГЭУ является одним из крупнейших вузов Урала. Он был образован в 1967 году как Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ). В УрГЭУ обучается около 17,5 тыс. студентов. Согласно данным университета, с момента создания вуз подготовил свыше 200 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства, в том числе «представителей бизнес-элиты» и органов государственной власти.

Яков Силин руководит УрГЭУ более 10 лет. Ранее, в 1996-2005 годах, он возглавлял думу Екатеринбурга. В 2008 году перешел на работу в администрацию пермского губернатора. В 2010 году вернулся в Екатеринбург на должность начальника департамента внутренней и информационной политики уральского полпредства. В 2012 году возглавил администрацию свердловского губернатора. В 2013 году при поддержке «Единой России» и областных властей баллотировался в мэры Екатеринбурга, однако проиграл выборы Евгению Ройзману (признан Минюстом РФ иностранным агентом). После этого был создан пост вице-премьера областного правительства по делам конфессий и муниципалитетов, который господин Силин занимал до 2015 года. С 2021 года Яков Силин также является председателем общественной палаты Екатеринбурга, совмещая эту должность с постом главы УрГЭУ.

Василий Алексеев