В Ставрополе стартует строительство четвертой очереди индустриального парка «Мастер»

Ставропольский край запускает строительство четвертой очереди индустриального парка «Мастер» в 2026 году, сообщает пресс-служба минстроя СК. Региональные власти реализуют проект в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Первый этап охватывает производственный корпус площадью 8,3 тыс. кв. м. Строители завершат его к концу года. С 2027 года резиденты займут новые площади. К 2030 году парк вырастет еще на 14 тыс. кв. м. Он располагается на базе ликвидированного завода автоприцепов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минпрома Ставропольского края Фото: пресс-служба минпрома Ставропольского края

Министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев подчеркивает высокий спрос инвесторов. Индустриальные парки стимулируют экономику, спрос на услуги и поддержку малого бизнеса. Иван Ковалев прогнозирует 100% загрузку площадей через два года после ввода. Парк финансируют на 1,2 млрд рублей из краевого, федерального бюджетов и средств управляющей компании. Ранее глава ведомства согласовал поддержку с гендиректором «Камаза» Сергеем Когогиным.

Сейчас «Мастер» занимает 112 тыс. кв. м производственных помещений. 54 резидента обеспечивают 1200 рабочих мест. С 2016 года парк принес бюджету 2 млрд рублей налогов. Выручка резидентов достигла 19,1 млрд рублей. В 2024 году парк занял 7-е место в топ-50 клиент-ориентированных площадок России. Управляющая компания вошла в топ-20 по вкладу в экономику страны, топ-15 по региону и топ-20 по эффективности.

Парк стартовал первой очередью в 2015 году, третья заработала в 2019 году. Три очереди полностью заполнены резидентами. Губернатор Владимир Владимиров отмечал в 2023 году нехватку мест для новых фирм. Проект четвертой очереди вырос из «дорожной карты», подписанной на ПМЭФ-2022 с «Камазом». Изначально планировали 40 тыс. кв. м за 2 млрд рублей к 2025 году. Планы скорректировали под федеральные программы 2025–2030 годов.

Недавние обсуждения прошли в ноябре 2025 года с главой Ставрополя Иваном Ульянченко. Чиновники отметили создание 100 новых рабочих мест и 10 производств на первом этапе. Рядом благоустроили сквер у завода «Нептун». Парк производит конвейеры, трубы, прицепы, автомойки, фурнитуру и трикотаж.

Станислав Маслаков