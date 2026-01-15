По итогам 2025 года в бюджет Татарстан поступили 96,1 млрд руб. межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и федеральных фондов. Об этом сообщило министерство финансов республики.

Татарстан в 2025 году получил из федерального бюджета 96,1 млрд рублей

Из этой суммы 303,7 млн руб. составили дотации, 83,4 млрд руб.— субсидии, 7,1 млрд руб.— субвенции, 5,0 млрд руб.— иные межбюджетные трансферты и 305,7 млн руб.— поступления из федеральных фондов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года в доход бюджета республики поступили межбюджетные трансферты в общей сумме 88,9 млрд руб.

Анна Кайдалова