«Оттава» разгромила «Рейнджерс» в матче НХЛ, Панарин отметился передачей

«Оттава Сенаторс» одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 8:4.

У победителей заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Ник Дженсен, Брэди Ткачук, Дилан Козенс, Джейк Сандерсон, Тома Шабо, Дэвид Перрон и Тим Штюцле. Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб записал в свой актив результативную передачу. В составе «Рейнджерс» дубль сделал Гейб Перро, также голы забили Ноа Лаба и Алексис Лафреньер, которому ассистировал нападающий Артемий Панарин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел восьмое поражение в девяти последних встречах. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен, набрав 46 очков в 48 матчах. «Оттава» с 49 баллами по итогам 46 игр замыкает Атлантический дивизион.

В других матчах дня «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингс» в овертайме — 3:2. У проигравших голевым пасом отметился форвард Андрей Кузьменко. «Буффало Сейбрс» со счетом 5:2 дома одолел «Филадельфия Флайерс». «Нью-Джерси» в домашнем матче победил «Сиэтл Кракен» в овертайме — 3:2.

Таисия Орлова