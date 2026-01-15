Жена рэпера Картрайта убила его из-за ревности

Марина Кохал убила и расчленила своего супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Она могла пойти на преступление из-за ревности, заявил заместитель руководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко.

Как пишет РИА Новости, ревность преимущественно послужила поводом для убийства исполнителя. Линия обвинения базировалась на доказывании факта введения Кохал инъекции медицинского препарата, после которого последовала аллергическая реакция и смерть рэпера, уточнил господин Черненко.

Марину Кохал в ноябре 2025 года осудили на 12,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад».

Татьяна Титаева