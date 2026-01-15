Двух омичей осудят за мошенничество на 27 млн рублей при газификации домов

Центральный райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Юза-Инвест» Дмитрия Панченко и директора ООО «Межоблгаз» Константина Гуляева. Им вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Telegram-канал судов Омской области.

Согласно версии следствия, с 13 сентября 2021-го по 1 марта 2023 года фигуранты дела обманывали граждан, обращавшихся для подключения газового оборудования по программе догазификации, а также для получения согласия на присоединение к газовым сетям.

Правоохранители установили, что злоумышленники незаконно взимали деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно. Сумма ущерб превысила 27 млн руб. От действий мошенников пострадали 429 человек, считает следствие.

Александра Стрелкова