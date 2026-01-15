Двух омичей осудят за мошенничество на 27 млн рублей при газификации домов
Центральный райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Юза-Инвест» Дмитрия Панченко и директора ООО «Межоблгаз» Константина Гуляева. Им вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Telegram-канал судов Омской области.
Согласно версии следствия, с 13 сентября 2021-го по 1 марта 2023 года фигуранты дела обманывали граждан, обращавшихся для подключения газового оборудования по программе догазификации, а также для получения согласия на присоединение к газовым сетям.
Правоохранители установили, что злоумышленники незаконно взимали деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно. Сумма ущерб превысила 27 млн руб. От действий мошенников пострадали 429 человек, считает следствие.