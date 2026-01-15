В Невинномысске наркодилер получил девять лет колонии

Житель Невинномысска стал фигурантом уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в середине января прошлого года подсудимый получил от сообщника координаты тайника-закладки с наркотиком, общая масса которого превысила 420 грамм. Полицейские задержали фигуранта.

Суд приговорил наркодилера к девяти годам в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Мария Хоперская