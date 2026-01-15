Ярослав Люзенков утвержден главным тренером клуба КХЛ «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» утвердил Ярослава Люзенкова в должности главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

С 14 ноября специалист исполнял обязанности главного тренера «Сибири» после отставки Вячеслава Буцаева. Под его руководством клуб провел 21 матч, в 11 из которых одержал победу. На протяжении двух предыдущих сезонов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ярослав Люзенков занимал должность ассистента главного тренера в штабе новосибирской команды.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. По итогам 46 встреч клуб набрал 41 очко. В следующем матче, который пройдет 17 января, клуб на своем льду примет нижнекамский «Нефтехимик».

Таисия Орлова