Житель Ставрополья стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 4,3 млн рублей

Житель Арзгирского округа Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с субсидиями. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что руководитель одного из предприятий в прошлом году подал заявление на получение субсидий для развития племенного животноводства. Пакет документов, который он приложил к заявлению, оказался поддельным. Фигурант приложил справку о наличии поголовья овец ценной породы «советский меринос», а также о понесенных затратах на содержание. Однако указанное поголовье в действительности у него отсутствовало. Выделенные 4,3 млн руб. фигурант потратил на личные нужды.

Следствие по делу продолжается.

Мария Хоперская