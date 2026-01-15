На Ставрополье социальные контракты помогают многодетным семьям

Ставропольский край реализует региональный проект «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья», запущенного в 2025 году. Регион получил федеральные средства для поддержки роста рождаемости. К 2030 году краевые власти планируют на 15% увеличить число многодетных семей. Ставрополье выстроило комплексную систему помощи: от выплат беременным до субсидий студентам-очникам до 23 лет. Соцконтракты стали ключевым инструментом: их может заключить любая многодетная семья независимо от дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Новоалександровского муниципального округа Фото: администрация Новоалександровского муниципального округа

В 2025 году край заключил более 4,6 тыс. социальных контрактов. Четверть из них оформили многодетные семьи. Получатели поддержки открывают бизнес, ищут работу или развивают подсобные хозяйства. Наиболее востребованы мастерские по ремонту техники, салоны красоты, ателье и животноводство. Предприниматели часто подают повторные заявки, расширяя услуги и создавая рабочие места. Свыше 500 ставропольцев запустили дело благодаря такой поддержке.

Хороший пример — Арзгирский округ. Местные жители заключили 40 контрактов на общую сумму 7,7 млн руб. Средства краевого бюджета. 12 человек направили деньги на развитие предпринимательства: открыли мастерские по ремонту авто- и сельхозтехники, салоны красоты и ателье по пошиву одежды. Пятеро предпринимателей взяли повторные договоры и добавили услуги. Еще 12 семей развивают ЛПХ — разводят коров, овец, кур, кроликов, строят теплицы.

Так, многодетная семья Полежаевых из Арзгира дважды воспользовалась поддержкой. В 2021 году Николай и Инна получили 100 тыс. руб. на покупку коровы и кормов. Супруги наладили продажу молока. В 2025 году заключили второй контракт и купили еще одну дойную корову. Хозяйство расширилось, доход вырос. По наблюдениям главы округа Алексея Палагуты, такие семьи не останавливаются на достигнутом, а наращивают доходы.

План перевыполнен

В 2025 году Новоалександровский округ на 10% перевыполнил план: там оформили 116 соцконтрактов на 26,4 млн руб. 55 человек выбрали индивидуальное предпринимательство: появились мастерские по ремонту авто, изготовлению деревянных изделий и сетки-рабицы, а также строительные фирмы и салоны красоты. 18 человек создали подсобные хозяйства. «Люди создают рабочие места, выходят из нужды и обретают самостоятельность»,— отметил глава округа Эдуард Колтунов.

Многодетные семьи активно участвуют в проекте. Например, семья с тремя детьми открыла мастерскую по ремонту сельхозтехники. Родители получили 250 тыс. руб., купили инструменты и оборудование. Бизнес быстро окупился. Муж взял постоянных клиентов среди фермеров, жена помогает ему с бухгалтерией.

В Новоселицком округе другой яркий пример — жительница села Китаевского Татьяна Холмовая, мать двоих детей, открыла по соцконтракту парикмахерскую. Получила 350 тыс. руб., купила оборудование, обустроила кабинет и зарегистрировалась как самозанятая. Бизнес быстро стал востребованным. Это позволило Татьяне получать стабильный доход и больше времени уделять детям.

Многодетная мать из Новоселицкого Светлана Козлова растит четверых детей. Она взяла контракт на 300 тыс. руб. и запустила ателье детской одежды. Деньги пошли на швейные машины и ткани. Семья вышла из нуждаемости. Доход позволяет оплачивать образование старшим детям.

Всего за пять лет Новоселицкий округ заключил 245 контрактов на общую сумму 34,8 млн руб. Только в 2025 году было реализовано 44 контракта на 8,5 млн руб. В 2026 году власти планируют заключить не менее 47 договоров. Глава округа Николай Брихачев уверен, что это позволяет эффективно решать задачу по повышению уровня жизни семей, которую ранее поставил губернатор края Владимир Владимиров.

Как отметила министр труда и соцзащиты края Елена Мамонтова, соцконтракты усиливают фундамент демографического роста. Например, многодетная семья из Грачевского округа получила выплату на третьего ребенка и соцконтракт на теплицу. За сезон они вырастили овощи на 500 тыс. руб. Дети помогают.

Таким образом, в регионе идет стабильная реализация нацпроекта «Семья». Минсоцзащиты края курирует процесс при поддержке краевого бюджета. Ставрополье фокусируется на приоритетах: предпринимательство и самозанятость лидируют, экономическая активность растет.