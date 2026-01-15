Нижегородский минград согласовал облик гостиницы на Черниговской набережной

Министерство градразвития Нижегородской области согласовало архитектурный облик будущей гостиницы на улице Гаршина в Нижнем Новгороде в районе Черниговской набережной. Здание станет связующим звеном между корпусами бывшей мельницы Башкировых, сообщили в министерстве 15 января.

Проект разработало ООО «Асгард». Как отмечают в минграде, итоговое решение подчеркнет историческую архитектуру объекта культурного наследия «Комплекс мукомольной мельницы Я.Е. Башкирова (общежитие для рабочих)», но при этом не будет его полностью дублировать и доминировать над ОКН. Верхняя часть здания запланирована стеклянной.

Гостиница станет частью проекта комплексного развития территории (КРТ), который реализует ООО «СЗ «Глоракс Центр».

Как писал «Ъ-Приволжье», минград выдал разрешение на восстановление ОКН «Общежитие для рабочих» и «Лабазы для склада товара» летом 2025 года. Они объединены в единый комплекс «Дом Килевейна».

«Общежитие для рабочих» после завершения работ будет включать 66 апартаментов, ресторан и предприятия сферы услуг. «Лабазы для склада товара» полностью восстановят по архивным документам и фото, так как надземная часть почти не сохранилась. В здании размесят более 40 апартаментов и коммерческие помещения. Объем инвестиций оценивался в 3,8 млрд руб.

Галина Шамберина