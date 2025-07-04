Минстрой выдал разрешение на восстановление двух ОКН на Черниговской

Девелопер GloraX получил разрешение на строительство (восстановление) двух объектов культурного наследия (ОКН) в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в компании 4 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Glorax Фото: Glorax

Здания, построенные в период с 1887 по 1914 год архитектором Робертом Килевейном, находятся на улице Гаршина и входят в состав ОКН «Комплекс мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями"». Это «Общежитие для рабочих» и «Лабазы для склада товара». Они объединены в единый комплекс «Дом Килевейна».

Ранее застройщик получил положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по реставрации ОКН и их приспособлению для современного использования.

«Общежитие для рабочих» площадью 4,22 тыс. кв. м после завершения работ будет включать 66 апартаментов, ресторан и предприятия сферы услуг. «Лабазы для склада товара» полностью восстановят по архивным документам и фото, так как надземная часть почти не сохранилась. В здании площадью 2,63 тыс. кв. м размесят более 40 апартаментов и коммерческие помещения.

Объем инвестиций составит 3,8 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в границах улиц Черниговской, Гаршина, Мельничного переулка и Казанской площади по проекту комплексного развития территории (КРТ) планируется построить семь домов на 597 квартир, корпусы апартаментов и приспособить под современное использование четыре объекта культурного наследия.

Галина Шамберина