На Ставрополье количество бизнесменов превысило 500 тысяч человек

Число занятых в малом и среднем бизнесе на Ставрополье выросло более чем на 16% за 2025 год и превысило 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. Год назад этот индикатор составлял 430 тыс. человек без учета самозанятых.

Регион выполнил задачу достичь 500 тыс. занятых к 2030 году досрочно. За девять месяцев 2025 года количество МСП подскочило до 330 тыс. (+21%, или +58 тыс. новых предприятий). К июлю число субъектов МСП достигло 312,9 тыс. (+23% к прошлому году), вернувшись к допандемийному уровню. В первом квартале добавилось 1,2 тыс. компаний, а занятость в МСП выросла на 16%.

В крае действуют свыше 340 тыс. субъектов предпринимательства: 105 тыс. — малый и средний бизнес, 230 тыс. — самозанятые. С учетом наемных работников в этих сферах общее число занятых в бизнесе превысило 0,5 млн человек. Ставрополье входит в топ-15 регионов по деловой активности. Успех связывают с национальными проектами «Малое и среднее предпринимательство» и «Эффективная и конкурентная экономика». Власти ввели 60 мер поддержки: микрозаймы, поручительства при нехватке залога, консультации, гранты до 500 тыс. рублей для молодежи до 25 лет и социальных предприятий. Предприниматели получают субсидии до 80% на оборудование, аренду и электросети. Регион продвигает бизнес на выставках и ярмарках в России и за рубежом.

Кроме традиционных отраслей, активно растет креативный сектор. Ставрополье занимает третье место в России по числу зарегистрированных локальных брендов по данным Роспатента за 2025 год. В креативных индустриях занято более 12 тыс. человек, их вклад в валовый региональный продукт достигает 4,2% — выше среднего по стране. Край выполнил восемь из 12 шагов федерального стандарта по развитию этого сектора. Работают две школы креативных индустрий, арт-пространства, «Клуб продюсеров» и выставочный центр. Приоритетные направления — разработка ПО, мода, дизайн, гастрономия, архитектура, кино, реклама, PR и народные промыслы. Стратегия предусматривает рост доли креативных индустрий в ВРП до 7,5% к 2036 году и занятости в отрасли до 10% от общего числа работающих.

Рост занятых в МСП подтверждает устойчивость экономики Ставрополья перед 2026 годом. В 2023 году край занял второе место по локальным брендам с 14 позициями, включая кисловодский фарфор и пятигорское мороженое.

Станислав Маслаков