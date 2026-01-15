Удмуртия экспортировала первую партию молочной продукции в Китай в 2026 году

С начала года из Удмуртии было экспортировано 75 т молочной продукции, в частности, сухой молочной сыворотки, в Китай. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по республике.

Отправка была проконтролирована специалистами управления 13 января. Вся продукция признана безопасной и соответствует требованиям стран-импортеров.

Напомним, Удмуртия увеличила экспорт молочной продукции на 18% за год. 8,4 тыс. т молочной продукции экспортировала республика в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан, Бангладеш и Тунис с начала прошлого года.

Анастасия Лопатина